840 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Gaziantep, Güncel

840 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te, 840 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

17.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:13
840 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te, 840 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetle yüklü miktarda kaçak nargile tütünü sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip ettiği aracı Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 840 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

840 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kaynak: AA

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