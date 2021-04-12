840 bin TL'lik ödenek için imzalar atıldı
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840 bin TL'lik ödenek için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
840 bin TL'lik ödenek için imzalar atıldı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 7 adet sivil mimari örneği için 840 bin TL'lik ödenek aktarılacak.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 7 adet sivil mimari örneği için 840 bin TL'lik ödenek aktarılacak.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer'i makamında ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 mali yılı bütçesinden proje ve uygulama yardımları kapsamında Gölpazarı ilçesinde restorasyonu ve sokak sağlıklaştırması devam eden 7 adet sivil mimari örneğine aktarılması onaylanan toplam 840 bin TL uygulama yardım sözleşmesi taraflar tarafından imzalandı. İmzaların ardından Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer ile heyet üyeleri, 2020 yılında çalışmaları devam eden restorasyon ve turizm yatırımları yerinde incelendi.

"Turizm değerleri ön plana çıkacağından mutluluk duyuyoruz"

İl Müdürü Serkan Bircan, yaptığı açıklamada "Tarihi zenginliği, kültürel değerleri, tarımsal gelişmişliği ile hızla gelişen Gölpazarı'mızın, Bakanlığımızın destekleri ile uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından turizm değerleri ön plana çıkacağından mutluluk duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza Bilecik'imize ve Gölpazarı'mıza sağladıkları katkılarından desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK

840 bin TL'lik ödenek için imzalar atıldı
840 bin TL'lik ödenek için imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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