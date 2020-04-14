84 yurtta 12 bin 912 vatandaş gözlem altında
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Mehmet Kasapoğlu, Karantina, Güncel

84 yurtta 12 bin 912 vatandaş gözlem altında

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşlarımızın, 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.

14.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:38
84 yurtta 12 bin 912 vatandaş gözlem altında
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşlarımızın, 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yükseköğretim yurtları da bu mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşlarımızın, 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığına bağlı yurtlarda yürütülen koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaparak, yeni bilgileri paylaştı.KASAPOĞLU: YURTDIŞINDAN GELEN 33 BİN 339 VATANDAŞIMIZI MİSAFİR ETTİKBakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, devlet millet işbirliğiyle koronavirüs belasından kurtulmaya çalıştığını dile getirerek, "Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurtdışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz" dedi.Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarının, halen kalan ve ayrılanlar göz önüne alındığında şu ana kadar yurtdışından gelen 33 bin 339 vatandaşımızı ev sahipliği yaptığını ifade etti.KARANTİNADAKİ MİSAFİRLERE SPOR MALZEMESİ VE KİTAPBakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında 14 günlük gözlem ve izleme sürelerini geçiren vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını da ifade etti. Karantina kapsamında hizmet veren bakanlık yurtlarında; tüm odaların dezenfekte edildiğini, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, görevlilerin ise maske, gözlük, tulum giyerek odalara girdiğini söyledi. Odalarda kalan vatandaşların yemek, su, çay, ilaç vb. tüm ihtiyaçlarının kapıdan servis edildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte; misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir" dedi.Bakan Kasapoğlu, misafirlerin odalarında spor yapmaları için spor malzemesi ve 20 bin 310 adet kitap gönderdiklerini, göndermeye de devam ettiklerini ifade ederken, "Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında kalan misafirleri için memnuniyet anketi yaptıklarını da bildirdi.


- Ankara

Kaynak: DHA

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