84 yaşındaki Hasan amca 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'a akrabalarını aramaya gitti
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84 yaşındaki Hasan amca 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'a akrabalarını aramaya gitti

Bilecik'te yaşayan 84 yaşındaki Hasan Gün, 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'a akrabalarını aramaya gitti.

84 yaşındaki Hasan amca 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'a akrabalarını aramaya gitti
31.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:43

Bilecik'te yaşayan 84 yaşındaki Hasan Gün, 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'a akrabalarını aramaya gitti. Burada bir akrabasını bulan yaşlı adam, herkesi Türkiye'ye davet etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde doğan ve burada yaşayan 84 yaşındaki Hasan Gün, oğlu Rıdvan Gün ile birlikte 1877 yılında Osmanlı-Rus Harbi'nde Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan dede topraklarında akrabalarını aramak için Bulgaristan'a gitti. Dedelerinin Bulgaristan'ın Razgrad şehrine bağlı Kardam'dan (Haydar köy) geldiği bilgisine ulaşan Hasan Gün, kapı kapı dolaşarak akrabalarına ulaşmaya çalıştı ve bir akrabasını buldu. Gün, ziyaretinin ardından köyüne döndü.

Haydar köyde yaşayanlardan akrabaları hakkında bilgiler topladığını anlatan Hasan Gün, "Burası dedemin 1877 yılında terk ettiği memleketi, buraya gelirken ben Bulgarca bilmiyordum fakat burada herkes Türkçe konuşuyor, çok hoşuma gitti. Ecdadımız ile aynı dili konuşmak beni çok mutlu etti" dedi.

"Yapıları, evleri Gümüşdere köyüne çok benziyor"

Haydar köyün doğal yapısı, evlerinin yaşadığı Gümüşdere köyüne çok benzediğini söyleyen Gün, "Atalarımız buradan göç ettiğinde buranın bir kopyasını yerleştikleri Pazaryeri'ndeki Gümüşdere köyüne aynı mimariyi yapmışlar. İnsanları çok samimi ve misafirperverler" dedi.

"140 yıldır Türkiye'den kimse gelmemiş"

Haydar köyde yaşayanların Türkiye'den daha önce kimsenin atalarını aramak için gelmediğini söylediklerini belirten Hasan Gün, "Bu zamana kadar ilk ben gitmişim akrabalarımı aramaya. 1877 yılında bu köyde 800 hane varmış ve 600 hanesi Türk vatandaşıymış. Bu vatandaşların büyük bir çoğunluğu 1877 yılında Cumhuriyet öncesi ve sonrası göçler ile Türkiye'ye yerleşmişler. Şu anda bu köyde yaklaşık 500, 600 kişi yaşıyormuş ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşından oluşmakta. Köyde kendi yaşıtım fazla insan yok. Karşılaştığımız, sohbet ettiğimiz insanlar benden 25-30 yaş küçükler. Buradaki eski vatandaşlarda soy isim yok, hala baba isimleri ile hitap ediliyor. Dedelerimin atalarını burada yaşayan yaşlılar hatırlıyorlar" dedi.

"Bir akrabamı buldum"

Hasan Gün, sadece bir akrabasını bulduğunu anlatarak, "Hüseyin adında bir akrabamı buldum, onunla eskilerden konuştuk. Onun akrabaları da 1951 yılında Türkiye'ye gitmişler. Benim için ömrümde en güzel anılarla doldu. İnşallah ömrüm yeterse tekrar buralara gelerek akraba ilişkilerini yaşatacağım. Onları da ülkemize davet ettim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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