84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendi

10.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:09
84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendi

Şahinbey Belediyesi Özgecan Kültür Merkezi'nde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide Bozgil Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi.

Şahinbey Belediyesi Özgecan Kültür Merkezi'nde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide Bozgil Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendi.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Kültür Merkezi'nde kadınlar için açılan Kur'an kursuna gelen 84 yaşındaki Hamide nine, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını ifade ederek, Başkan Mehmet Tahmaoğlu'na sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

"Allah, başkanımızdan razı olsun"

Elinde Kur'an-ı Kerim'i ile her gün büyük bir hevesle Özgecan Kültür Merkezi'nde ki Kur'an kursunun yolunu tutan 84 yaşındaki Hamide nine, "Günlük, düzenli olarak Kur'an-ı Kerim okurum ve özellikle Yasin suresini daha çok okurum. Kur'an-ı Kerim'i hiç aklımdan çıkartmam. Uyumadan önce de mutlaka Kur'an-ı Kerim okur, öyle uyurum. Bu kursa da Kur'an-ı Kerim'i ilerletmek için geldim. Herkese Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini ve bu tür kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Komşularımı da teşvik ediyorum. Komşularımızdan da kursa gelen var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere çok güzel imkanlar sunuyor. Kadınlar buraya gelerek birçok farklı kurstan faydalanıyor. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendi
84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Nükhet Duru Aleyna Tilki Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 84 yaşındaki Hamide Nine Şahinbey Belediyesi'nin kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:10:34. #1.14#
title