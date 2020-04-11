84 yaşındaki felçli kadın korona virüsü yendi
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Ordu, Sağlık

84 yaşındaki felçli kadın korona virüsü yendi

84 yaşındaki felçli kadın korona virüsü yendi Ordu'da, ailesinden 7 kişi korona virüse yakalanan ve çeşitli rahatsızlıklarına rağmen tedavilere cevap vererek korona virüsünü yenen 84 yaşındaki kadın, insanların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

11.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:22
84 yaşındaki felçli kadın korona virüsü yendi

84 yaşındaki felçli kadın korona virüsü yendi

ORDU - Ordu'da, ailesinden 7 kişi korona virüse yakalanan ve çeşitli rahatsızlıklarına rağmen tedavilere cevap vererek korona virüsünü yenen 84 yaşındaki kadın, insanların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ordulu 84 yaşındaki Emine Hekim, ailesinden 7 kişi ile birlikte korona virüs salgınına yakalandı. Ailesine yapılan testlerde toplamda 7 kişi ile birlikte 84 yaşındaki yaşlı kadının da test sonuçları pozitif çıktı. Medical Park Ordu Hastanesi'nde Emine Hekim'in yanı sıra aileden 3 kişi daha tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 4 çocuğu olan ve Medical Park Ordu Hastanesi'nde yaklaşık 11 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Emine Hekim, doktorlarının sayesinde hastalığı yendiğini belirtiyor.

Hasta ilk geldiğinde durumu kötüydü

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, Emine Hekim'in ilk geldiği gün çok rahatsız olduğunu belirterek, yan hastalıkları olsa da tedaviye cevap verdiğini söyledi. Dr. Kurt, "Hastamız ilk geldiğinde genel durumu çok kötüydü, devamlı yatıyordu, bilinci de tam kendinde değildi. Yemek dahi yiyemiyordu, hemşirelerimiz kendi elleriyle beslediler. Çok şükür şuan iştahı da iyi ve kendisi yemek yemeye başladı. Teyzemiz hem 84 yaşında hem de eski yan hastalıkları var. Kalp yetmezliği, geçirilmiş kalp krizi ve stenti var. Burada birçok hekim arkadaşlarımızla birlikte bilgi ve yardım alarak hastaların tedavilerine devam ediyoruz. Geçirilmiş bir felci de vardı teyzemizin ama şuan geldiğine göre klinik tablosu çok iyi. Şuan kendi kişiler ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Testi de negatif geldi" dedi.

Aynı aileden 7 kişi tedai edildi

"Bu hastamız bir ailede 7 kişi olarak tedavi olarak tedavi gördü" diyen Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, "Biz kendi hastanemizde bu ailedeki 4 kişiyi tedavi yatarak ettik hepsinin de testleri pozitifti. Onlarda da şifa sağladık. Teyzemizin yaşının büyük olması ve diğer hastalıklarının olması ve hastalığı yenmesi bizim için çok umut verici bir durum" diye konuştu.

Virüsü yendiği için mutlu olduğunu belirten 84 yaşındaki Emine Hekim de hastaneye nasıl geldiğini hatırlamadığını ifade ederek, "Buradaki insanların sayesinde düzeldim. Çok mutluyum, insanlar kendilerine dikkat etsinler, komşular gidip gelemsin" dedi.

84 yaşındaki felçli kadın korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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