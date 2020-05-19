84 yaşındaki emekli öğretmen Atatürk'e ithaf ettiği botanik ormanı büyütmek için çalışıyor
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84 yaşındaki emekli öğretmen Atatürk'e ithaf ettiği botanik ormanı büyütmek için çalışıyor

Samsun'da 84 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, kıraçken aldığı arazide 24 yıl emekle oluşturduğu ve geçtiğimiz yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılında "Atatürk Botanik Orman Parkı" adını verdiği ormanını büyütmek için emek harcıyor.

84 yaşındaki emekli öğretmen Atatürk'e ithaf ettiği botanik ormanı büyütmek için çalışıyor
19.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:24

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da 84 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, kıraçken aldığı arazide 24 yıl emekle oluşturduğu ve geçtiğimiz yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılında "Atatürk Botanik Orman Parkı" adını verdiği ormanını büyütmek için emek harcıyor.

Bulgaristan'dan, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye göç eden Öztürk, 1958'de İstanbul Öğretmen Okulundan ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. Burslu olarak Amerika'da aldığı eğitimin ardından 1962'de İngilizce öğretmeni olan Öztürk, yaklaşık iki yıl sonra Samsun'a atandı ve uzun süre görev yaptı.

Öztürk, doğaya ilgisi nedeniyle 1996'da Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinden satın aldığı yaklaşık 10 dönümlük arazisinde fidan yetiştirmeye başladı. Arazinin bir kısmına 1999 yılında "Anneler Ormanı" kuran Öztürk, yüz binlerce fidan üretip çoğunu bağışlayarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi.

Ağaç sevgisiyle yorulmak nedir bilmeyen Öztürk, her yıl kendisine yeni hedefler koyarak evinin de bulunduğu alanda diktiği ağaçların bakımını yapmayı ve yeni fidanlar dikmeyi sürdürüyor.

Bin yeni fidanı toprakla buluşturmaya hazırlanıyor

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılında 4 binden fazla ağacın olduğu ve palmiyelerle 1919 rakamını oluşturduğu arazisini "Atatürk Botanik Orman Parkı" adıyla halkın kullanımına açtığını söyledi.

Yirmi dört yıl önce kıraç aldığı 10 dönümlük arazide yaklaşık 400 bin fidan yetiştirdiğini, bu fidanların farklı illerde yeniden toprakla buluştuğunu anlatan Öztürk, şunları dile getirdi:

"Burayı 1996 yılında fidan üretim merkezi olarak kurdum. Amacım Cumhuriyetin 100. yılı için fidan üretimi başlatmaktı. Buraya binlerce öğrenci geldi. Fidan diktik. Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı anısına 100. Yıl Atatürk Botanik Orman Parkı olmasına karar verdim. Sayın Valimiz de burayı ziyaret ederek açılışını yaptı, Atatürk'ün şehri Samsun'a bu botanik parkı armağan ettiğimi duyurdu. Ben de o mutluluk ile bu parkı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyorum. Buraya bin tane daha fidan dikeceğim. Şu an düzenlemelerini yapıyorum. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na daha güzelleşecek."

Fidan dikmek için gençlere davet

Gençleri fidan dikmeye davet eden Öztürk, "Özellikle yeni nesiller gelsinler bir fidan diksinler, burada fidan dikmek için her zaman yer var. Bir çalı diksin yeter ki doğayı tanısın. Burada pek çok ağaç türünün yanında binlerce bitki çeşidi var. Burası açıldıktan sonra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dünyanın farklı ülkelerindeki öğrencilerim arayıp tebrik ettiler. Hatta bir öğrencimin ailesi beni ziyaret edip fidan diktiler. Atatürk adına kurulmuş parka vatandaşlar çok duyarlılık gösterdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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