84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'de 84 yaşındaki yaşlı şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

04.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:48
84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'de 84 yaşındaki yaşlı şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Lalezar sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden Ünal P.'den (84) bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi. İçeri girince Ünal P.'nin hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, yaptıkları ile müdahale de Ünal P.'nin hayatını kaybettiğimi belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ünal P.'nin cenazesi, yapılan incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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