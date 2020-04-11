84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu
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Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli, Sağlık

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu Tunceli'de 84 yaşındaki Musa Güzel koronavirüsünü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

TUNCELİ - Tunceli'de 84 yaşındaki Musa Güzel koronavirüsünü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 84 yaşındaki Musa Güzel, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Hastanede tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife dönmesi sonucu Güzel, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Müjdeli haberi veren Vali Tuncay Sonel, " Tunceli'de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 3 hastamız hafta içi taburcu olmuşlardı. Az önce de Musa GüzelDedemiz taburcu oldu şükür.Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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