Beşiktaş altyapısında dikkat çeken bir performans sergileyen 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün, siyah beyazlı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapı hocalarının yönetime verdiği rapor sonucunda Beşiktaş'ta kalan oyuncu siyah beyazlı forma altında altyapılarda çıktığı 84 maçta 92 gol attı.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin ardından altyapısında sergilediği performansla dikkat çeken Oğuzhan Akgün ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altyapı hocalarının yönetime raporlandırdığı futbolcu için vakit kaybetmeyen siyah beyazlı idareciler 17 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat yaptı.

Siyah beyazlı forma ile şimdiye kadar altyapılarda 84 maça çıkan oyuncu 92 gol atma başarısı gösterdi.

Gösterdiği performansla birçok büyük takımın da ilgisini çeken oyuncunun gelecek dönemlerde Türk futbolunda adından çokça söz ettireceği ifade ediliyor.

17 yaşındaki Oğuzhan Akgün, Beşiktaş altyapısında sergilediği performansın ardından 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.