84 Kişilik İşçi Alımı İçin 571 Başvuru
Sivas’ın Kangal, Gürün, Divriği ve Ulaş ilçelerinde İŞKUR’un Toplum Yararına Programları kapsamında çalıştırılacak 84 kişi için kura çekimleri yapıldıKura çekimleri Kangal İlçesinde bulunan Aşık Ruhsati Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sivas'ın Kangal, Gürün, Divriği ve Ulaş ilçelerinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programları kapsamında çalıştırılacak 84 kişi için kura çekimleri yapıldı
Kura çekimleri Kangal İlçesinde bulunan Aşık Ruhsati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında geçici süre ile işçi istihdam edilecek 84 nokta için 571 başvuru gerçekleşti. Yapılan kurada ile 571 kişi arasında işe alınacak 84 kişi belinlendi. - SİVAS