84. Büyük Atatürk Koşusu - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
Koşuya katılanlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını vermesi Koşuya katılanlar ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100.
27.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:46
Koşuya katılanlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını vermesi
Koşuya katılanlar
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verdi.
Kaynak: AA