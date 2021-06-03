836 Pizza Locale yeni PUBG kadrosunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

836 Pizza Locale yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

836 Pizza Locale yeni PUBG kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

836PizzaLocale tekrardan PUBG sahnesinde!

PUBG'de aldığı başarılarla gündemde olan başarılı espor organizasyonu 836 Pizza Locale yeni PUBG takımını duyurdu. Organizasyon dakikalar önce sosyal medya hesapları üzerinden yeni kadrosunu taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Sahneden uzak kalamadık! Erangel ve Miramar'ı ateşe verecek ekibimiz belli oldu. Yeni PUBG oyuncularımıza hoş geldin diyoruz.

Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Berk "Esqui" Açar

Levent "LeventMDK" Madak

Eren "SlippyZerg" Aktürk

Sedat "MrSedat" Çetin

Organizasyonun PUBG menajeri Bartu "Sthynin" Yıldız ve Levent "LevendMDK" Madak transfer hakkında şunları söyledi:

Bartu Yıldız: Böyle güzel bir oyuncu topluluğuyla çalışacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Oyuncularımıza transfer sürecindeki tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımız, uzun soluklu bir birliktelik olur.

Levent Madak:  Merhaba ben LeventMDK, PUBG takımının kaptanıyım. Öncelikle yeni bir organizasyon altına girdiğimiz için çok mutluyum. Transfer sürecinden bu yana kulüp içinde samimi bir ortam gördüm. Takımımın ve yeni organizasyonumun bana güvendiği için şimdiden kendilerine teşekkür ederim.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
836 Pizza Locale yeni PUBG kadrosunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 01:28:12. #1.16#

title