836 Pizza Locale Tenjz ile yollarını ayırdı!
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836 Pizza Locale Tenjz ile yollarını ayırdı!

836 Pizza Locale Tenjz ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

836 Pizza Locale'den ayrılık!

PUBG'de yaptığı çıkışlarla akıllara kazınan espor organizasyonu 836 Pizza Locale Tenjz ile yollarını ayırdı. Bu sefer ayrılık sosyal medya tarafından geldi.

Son zamanda yollarını ayırdığı menajerlerle tanıdığımız organizasyon bu sefer sosyal medya yöneticisi ile yollarını ayırdı. Yaklaşık 9 aydır 836 Pizza Locale bünyesinde bulunan Tenjz, artık görevine Unknownpros takımında devam edecek.

Unknownpros'un bu duyuruyu günler önce yapmasına ise 836 Pizza Locale tarafından "Vedalaşma uzun sürdü, bu yüzden paylaşım gecikti." şeklinde bir açıklama geldi. 836 Pizza Locale'in yeni bir sosyal medya yöneticisiyle anlaşıp anlaşmadığı ise henüz bilinmiyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa hayırlı olmasını diliyor, Tenjz'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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