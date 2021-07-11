836 Pizza Locale Sthynin ile yollarını ayırdı!
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836 Pizza Locale Sthynin ile yollarını ayırdı!

836 Pizza Locale Sthynin ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon başarılı PUBG Menajeri ile yollarını ayırdı.

PUBG espor ekosisteminde aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu 836 Pizza Locale Sthynin ile yollarını ayırdı. Organizasyon, ayrılık paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyonun kuruluşundan bu yana PUBG takımının başarılarında büyük emeği olan menajer Bartu "Sthynin" Yıldız kariyerine RARE Esports bünyesinde devam edecek. Organizasyon paylaşımında Sthynin ile yollarını ayırdığını belirtirken RARE Esports'a olan transferini de duyurdu.

836 Pizza Locale'in gelecek sezonki PUBG Menajeri ise henüz belli olmadı. Yeni bir menajerle anlaşıp anlaşılmayacağı ise bilinmiyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Bartu "Sthynin" Yıldız'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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