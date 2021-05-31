836 Pizza Locale PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı!
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836 Pizza Locale PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı!

836 Pizza Locale PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon yeni kadrosunu acaba ne zaman duyuracak?

Ülkemizin sevilen espor organizasyonlarından biri olan 836 Pizza Locale PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı. Organizasyon kadro ile yollarını ayırdığını birkaç dakika önce sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyonun yollarını ayırdığı kadro ise şu şekildeydi:

RID1

ULSENG

LADONNN

ODUNMAVISI

IGLUTTONY

Organizasyon bu kadro ile yaklaşık 5 ay önce anlaşmıştı. Anlaşılan bu organizasyon ile birçok turnuvaya katılan organizasyon birçok başarı elde etmişti. Yeni sezon için organizasyonun yeni anlaşacağı kadro ise bilinmezliğini koruyor. Organizasyonun kısa bir süre içinde yeni kadrosunu duyurması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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