830 bin boş makaron ele geçirildi Adana'da iki kargo dağıtım merkezinde gümrük kaçağı 830 bin boş makaron ele geçirildi.

Adana'da iki kargo dağıtım merkezinde gümrük kaçağı 830 bin boş makaron ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki kargo firmasının dağıtım merkezlerinde arama yaptı. Aramalarda kolilerde gümrük kaçağı 830 bin boş makaron ele geçirildi. Firari 3 şüphelin Kaynak: AA