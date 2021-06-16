83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
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83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı

83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA Konyaaltı sahili açıklarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı.

ANTALYA Konyaaltı sahili açıklarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı. Gemi enkazı, kaynak makineleriyle parçalara ayrılarak taşınacak.

Antalya Konyaaltı sahilinde, 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan omurga kısmını karaya çıkarmak için 40 gün önce çalışmalara başlandı. Çalışmalar sonunda geminin omurga kısmının büyük bölümü, iki büyük iş makinesi tarafından sahile çıkarıldı. Sahile 2 metre mesafede bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki gemi parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi. Karaya çıkarılan tonlarca ağırlıktaki parçalar, önümüzdeki günlerde işçiler tarafından kesilerek parçalara ayrılacak.

'BU ENKAZI KALDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Geminin enkazını kaldırmak için çalışmalara 3 yıl önce başlandığını, alınan izinlerin ardından 40 gün önce enkazın yerini tam olarak belirleyerek kazma çalışmalarına başladıklarını anlatan Aydın Emek, "Gemi 1938 yılında batıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Çalışmalara başladığımız zaman kıyıda tehlike oluşturacak şekilde duruyordu. Kumu açtıkça daha da tehlikeli olduğunu gördük. Sonuna geldik. Son 2 parçamız kaldı. Konyaaltı sahilini bu çirkinlikten kurtaracağız. Sahilimize ve Antalya'mıza hayırlı olsun. Mavi bayraklı plajımızda olmaması gereken bir görüntüydü. Biz de işin içine girince tehlikenin farkına vardık. Şu anda geminin burun kısmındayız. Toplam iki parçamız kaldı. Bugün ve yarın çıkaracağız. Sahilimiz tertemiz olacak. İnsanlarımızı rahatsız etmeden çalışmaya çalışıyoruz" dedi.


83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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