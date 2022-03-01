83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu - Haberler

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83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında gelen gol ile gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün, Antalyaspor maçı öncesi trübünlerde Nwakaeme ile buluştu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor- Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında gelen gol ile gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün, Antalyaspor maçı öncesi trübünlerde Nwakaeme ile buluştu.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakası öncesi 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Nwakaeme ile buluştu. Halit Aygün'ü maça davet eden Nwakaeme, 83 yaşındaki taraftarın yanına giderek 9 numaralı formasını hediye etti. - TRABZON

83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu

83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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