83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi
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83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de 83 yaşındaki yürüme engelli kadını kendilerini 'savcı ve polis' olarak tanıtma yöntemiyle dolandıran şüphelinin 103 bin doları alarak kayıplara karışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de 83 yaşındaki yürüme engelli kadını kendilerini 'savcı ve polis' olarak tanıtma yöntemiyle dolandıran şüphelinin 103 bin doları alarak kayıplara karışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de şehir merkezinde yaşayan 83 yaşında ki A.S.'yi arayan şüpheliler kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Yaşlı kadını 'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz' diyerek kandıran şüpheliler bankada bulunan parasını çekmesini istedi.

Şifre 'Yıldız' deyip yıllarca birikimini verdi

Dolandırıcılara inanan A.S., bankada bulunan 103 bin dolarını çekti. Dolandırıcılar yaşlı kadının evine yakın bir alanda beklediklerini belirterek, geldiğinde şifre olarak 'Yıldız' demesini söyledi. Yürüme engelli kadının şüphelilerin bulunduğu alana gelmesi ve parayı vermesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliye şifreyi söyleyen A.S., 20-25 yaşlarındaki dolandırıcıya yılların birikimi olan 103 bin doları verdi.

Şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, yaptığı detaylı çalışmada, dolandırıcılık olayının şüphelisinin Ahmet B. olduğunu tespit etti. Ahmet B., Eskişehir ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Şanlıurfa'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bir miktar para ve dolar ele geçirildi. Şüpheli Ahmet B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ESKİŞEHİR

83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi
83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi
83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi
83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi
83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi
83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara böyle verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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