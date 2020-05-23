83 yaşındaki huzurevi sakini bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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83 yaşındaki huzurevi sakini bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kahramanmaraş'ta, huzurevinde kalan 83 yaşındaki Ali Kozan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bayram ikramiyesini bağışladı.

83 yaşındaki huzurevi sakini bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
23.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:34

Kahramanmaraş'ta, huzurevinde kalan 83 yaşındaki Ali Kozan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bayram ikramiyesini bağışladı.

Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Ali Kozan'ın, bin liralık bayram ikramiyesi dün görevliler tarafından "Milli Dayanışma Kampanyası" hesabına yatırıldı.

Dekontu bugün kendisine teslim edilen Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin liralık ikramiyeyi bağışlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yardımını Allah'ın kabul etmesini dileyen Kozan, "Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Belki beni bir ikramiyem bir fakir fukaranın derdine çare olur. Devletimizin gölgesinde oturuyoruz. Aziz vatanımıza, yurdumuza, ordumuza, polisimize ve İslam alemine huzur, sağlık, birlik ve beraberlik versin." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya ise Ali Kozan'ın bayram ikramiyesiyle ile yapmış olduğu bu anlamlı desteğin kendilerini ve çalışanları duygulandırdığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un selam ve teşekkürlerini Kozan'a ileten Kaya, "Yaşlılar bizim başımızın tacıdır. Ben Kahramanmaraş Huzurevimizde kalan Ali amcamıza kampanyaya yaptığı değerli katkı için teşekkür ediyor. Tüm büyüklerimizi gönülden selamlıyorum. Bu vesile ile de başta büyüklerimiz olmak üzere tüm halkımızın mübarek ramazan bayramlarını da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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