83 yaşındaki görme engelli vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası ve TSK'ya destek Trabzon'da görme engelli 83 yaşındaki Cemal Altuntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 10 bin lira bağışta bulundu.

Trabzon'da görme engelli 83 yaşındaki Cemal Altuntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 10 bin lira bağışta bulundu.

Maçka ilçesinde yaşayan Altuntaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak bağışta bulunmak istediğini iletti.

Eşi ile birlikte yaşayan Altuntaş, evine gelen destek grubu görevlilerine "Paranın 6 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 4 bin lirayı da Biz Bize Yeteriz Sayın Reisi Cumhurumuzun kampanyasına bağışlıyorum." diyerek 10 bin lira teslim etti.

Görevliler, Altuntaş'ın bağışını tutanakla teslim alarak, kendisine teşekkür etti.

Kaynak: AA