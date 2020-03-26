83 yaşındaki eski hemşire koronavirüsten öldü çocukları o anları anlattı 83 yaşındaki eski hemşire koronavirüsten öldü çocukları o anları anlattıİngiltere, (DHA) ? 83 yaşında eski hemşire Rachael Hardy, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 24 saat içinde hayatını kaybetti.

83 yaşındaki eski hemşire koronavirüsten öldü çocukları o anları anlattı

İngiltere, (DHA) ? 83 yaşında eski hemşire Rachael Hardy, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 24 saat içinde hayatını kaybetti. Rachel Hardy'nin oğlu Michael Hardy, yaşadıkları bu hızlı süreci anlattı.

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybeden 83 yaşındaki eski Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hemşiresi Rachael'in oğulları, annelerinin koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı. Rachael'in üç çocuğundan ikisi Michael ve Angelo Hardy, The Sun gazetesine konuştu. Oğulları annelerinin karantina altında olduğu için yanına giremediklerini ve 'Annem bize birçok şey anlatmaya çalışıyordu, ama başaramadı, mücadele ediyordu' dedi.

TEŞHİS KONULDUKTAN 24 SAAT SONRA ÖLDÜ

Rachel'in, 20 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulduktan 24 saat sonra Londra'da hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik astım ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Rachael'in oğulları, koronavirüsün annelerini bu kadar hızlı öldürmesinden dolayı dehşete düştüklerini açıkladı. 47 yaşındaki Michael süreci, Çok hızlı oldu, önümüzde kötüleşiyordu? ifadeleriyle anlattı.

KORONAVİRÜS OLDUĞU ANLAŞILMADI

Londra'nın kuzeybatısında bulunan Eastcote bölgesinde yalnız yaşayan Rachael, Mart ayı başında öksürük ve ateş de dahil olmak üzere bazı koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Doktorlar tarafından muayene edilen Rachel'e, antibiyotikler verilerek evine gönderildi. Bir gün eve gelen Michael Hardy, annesini yerde yatarken gördü ve hemen ambülans çağırdı. Rachel Hardy'Nin koronavirüs olduğu o zaman teşhis edildi ve yaşlı kadın 24 saat içinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA