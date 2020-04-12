83 yaşındaki emekli, bayram ikramiyesini Milli Destek Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kahramankazan, Güncel

83 yaşındaki emekli, bayram ikramiyesini Milli Destek Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki İsmail Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, bayram ikramiyesini bağışladı.

12.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:48
83 yaşındaki emekli, bayram ikramiyesini Milli Destek Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki İsmail Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, bayram ikramiyesini bağışladı.

Kahramankazan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan emekli işçi İsmail Düzgün, bayram ikramiyesinin çekilmesi talebini iletti.

Bunun üzerine Düzgün'ün Atatürk Mahallesi'ndeki evine giderek banka kartını alan ekip, çektikleri parayı kendisine teslim etmek için geri döndü.

83 yaşındaki Düzgün, ekiplerin verdiği parayı almayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını söyledi. Vefa Destek Grubu ekibi, yardım kampanyası için açılan ilgili hesaba parayı yatırarak dekontu Düzgün'e takdim etti.

İsmail Düzgün, bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için 1000 lira tutarındaki bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu ikramiyeyi ben Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu kampanyaya bağışladım. İhtiyaç olan yerlere verilsin. Çok memnun oldum bundan. Allah ona yardım etsin. Rabbim sağlık afiyet versin. Allah bu hastalığı da tez zamanda başımızdan defetsin." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekip sorumlusu Fatih Erdoğan da kendilerine böyle bir talebin iletilmesinden çok mutlu olduklarını ve heyecan duyduklarını dile getirerek, "İhtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirmek bizleri zaten mutlu ediyor ama böyle örnek davranışlarla da karşılaşınca ayrı mutlu oluyoruz." dedi.

83 yaşındaki emekli, bayram ikramiyesini Milli Destek Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: AA

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