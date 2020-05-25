83 yaşındaki adam, evinde intihar etti
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83 yaşındaki adam, evinde intihar etti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, psikolojik tedavi gören Cavit T.(83), evinin merdiven demirlerine iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

83 yaşındaki adam, evinde intihar etti
25.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:54

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, psikolojik tedavi gören Cavit T.(83), evinin merdiven demirlerine iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. 

Hendek'in Tuzak Mahallesi'nde bir süredir psikolojik tedavi gören Cavit T., öğle saatlerinde, kendisini evinin merdiven demirlerine boşluğa doğru iple astı. Cavit T.'yi asılı bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cavit T."nin eşi Fikriye T., sinir krizi geçirince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cavit T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: DHA

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