83 yaşında ilk kez babalar gününü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

83 yaşında ilk kez babalar gününü kutladı

Tokat'ta yaşayan 83 yaşındaki Nazmi Aydemir hayatı boyunca ilk kez babalar gününü kutladı.

83 yaşında ilk kez babalar gününü kutladı
21.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:19

Tokat'ta yaşayan 83 yaşındaki Nazmi Aydemir hayatı boyunca ilk kez babalar gününü kutladı.

Trabzon'dan Tokat'a asker olarak gelen ve daha sonra kentte yaşamaya başlayan Nazmi Aydemir, 83 yıllık hayatının 57 yılını Mualla Aydemir ile birlikte geçirdi. Bu birliktelikten çocuk sahibi olmayan Aydemir, 4 ay önce hayat arkadaşını kaybetti. Eşinin yasını tutan Nazmi amca yapılan sürpriz babalar günü ziyaretiyle mutlu oldu. Tokat'ta yaşayan sığınmacılar tarafından gerçekleşen ziyarette Nazmi Amca'nın hatıraları dinlendi, albümler açılarak eskiler yad edildi. Eşinin vefatından sonra kendini bahçe işlerine veren ve günün büyük bölümünü bahçesinde geçiren Nazmi Aydemir, ilk defa babalar gününü kutlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İlk defa babalar günü kutlandı

Aydemir, kendisini hiç tanımayan birilerinin kendisini ziyaret ederek babaları gününü kutlamasından mutlu olduğunu ifade ederek, "Bana baba gibi gelip hörmet saygı göstermeleri nedeniyle yaşadığım duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Bu başka bir duygu nasıl anlatabilirim? 83 yaşında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yaşadığım müddetçe bu anıyı unutamam. Benim çocuğum olmadı. Fakat etrafıma bakıyorum benim o kadar dostum, çoluğum çocuğum var. Oğlum, kızım, şu kadar torunum var diyenlerin bazıları huzur evinde kalıyor. Benim sağlığım çoklarından üstün. Yaş 83, bu yaşımda ilaç kullanmıyorum" dedi.

Afganistan'dan 9 yıl önce Tokat'a gelen sığınmacı Derya Ahmedi, kendi babasından sonra Nazmi Aydemir'in babalar gününü kutladıklarını ifade ederek, "Bizler için bütün babalar değerli. Daha önceden tanıdığımız Nazmi amcamızı ziyaret ederek babalar gününü kutladık. Bu sevgiyi beraber paylaştık" dedi.

Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı Fatma Dinçer ise yorgancı Nazmi Aydemir'e sürpriz yapmak istediklerini ifade ederek, "Nazmi amcayı sığınmacı gençlerimizle birlikte ziyaret ettik. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunduk. Gençler ev işlerini yaptı. Onla deneyim ve bilgi paylaşımında bulunduk. Sevgi ve ilgimizden memnun oldu. Güzel bir gün geçirdik" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Haber
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kaza Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: 83 yaşında ilk kez babalar gününü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 11:24:13. #1.14#
title