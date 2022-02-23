83 YAŞINDA HÜSNÜHAT SANATIYLA KUR'AN-I KERİM YAZDI

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de İsmail Karaca (83), 4 yıl önce öğrendiği hüsnühat sanatıyla 1,5 yılda 666 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim yazdı. Karaca, "Kur'an-ı Kerim'i ilk olarak yarım sayfa yazmaya başladım. Sonrasında gün içinde yazdığım sayfa sayıları 4'e kadar çıktı. 1.5 sene böyle devam ederek Kur'an-ı Kerim yazmayı bitirdim" dedi.

Kayseri'de yaşayan ziraat emeklisi İsmail Karaca, 4 yıl önce merakından dolayı mahallesindeki Ebru kursuna yazılıp, ders almaya başladı. Ardından çeşitli kurslara gitti. 3 çocuk babası Karaca, kurs alırken hüsnühat sanatıyla tanıştı. Hüsnühat sanatından etkilenen Karaca, 4 yıl ders aldı. Kurs hocasının 'Sen Kur'an yazabilirsin' diyerek cesaretlendirmesi üzerine Karaca, Kur'an-ı Kerim'i yazmaya başladı. İsmail Karaca, hüsnühat sanatıyla 1,5 yılda 666 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim yazdı. Yaşadığı süreci anlatan Karaca, "Mahallemizde KAYMEK kursları vardı. Oradan geçerken 'buradaki insanlar ne yapıyorlar' diye merak ettim ve o gün kursa kayıt oldum. Birinci dönem Ebru sanatı kursu aldım. İkici dönem ise çeşitli kurslara gittim. Sonrasında hüsnühat ile tanıştım. Hüsnühat beni çok etkiledi o yüzden o kursa çok gittim ve 4 yıl devam ettim. İlk başlarda yazmadığımız bir yazı olduğu için haliyle biraz zorlandım. Fakat devam ettikçe yazım güzelleşti . Kursta birkaç kişi Kur'an yazacağım diyordu ama 4 yıl boyunca kimsenin yazmadığını gördüm. Türk milletinde de zoru başarmak diye bir şey olduğu için 4 yıl sonunda Kur'an-ı Kerim'i yazmaya başladım. İçimden 'ben bunu yazabilirim' diye düşündüm ve devam ettim. Kur'an-ı Kerim'i ilk olarak yarım sayfa yazmaya başladım. Sonrasında gün içinde yazdığım sayfa sayıları 4'e kadar çıktı. 1.5 sene böyle devam ederek Kur'an-ı Kerim yazmayı bitirdim" diye konuştu.

'KUR'AN-I KERİM'İ YAZMAK İÇİN 1,5 YIL ÖMÜR VERDİM'

Kur'an-ı Kerim'i yazmaya başladığında olumsuz tepkiler de aldığını söyleyen Karaca: "Kur'an-ı Kerim'i yazmaya başladığımda 'sen bu yaşta nasıl yazacaksın hafız değilsin, hoca değilsin' gibi tepkiler aldım ama ben bunu bir görev olarak gördüm ve yerine getirdim. Başladığımda sabahtan akşama kadar hiç kalkmadan yazıyordum ve böylece bitirdim. Şimdi ise bazıları 'nasıl yazdın, bende yazacağım' diyorlar. Bu hiç kolay bir iş değil. Şuana kadar kuranı hiç bir yerde sergilemedim. Ben bu Kur'an-ı Kerim'i yazmak için 1.5 sene ömür verdim. Güvenebileceğim bir yer olur ise öyle sergileyebilirim" ifadelerini kullandı.