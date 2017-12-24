83 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığındaki 83 Suriye uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-32" Bot Komutanlığı unsurları, Tavaklı köyü sahilinin Aktaş mevkisi açıklarında bir tekne bulunduğunu tespit etti. Ekipler bir süre takip ettikleri 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı "Saraga" adlı tekneye "dur" ihtarında bulundu.



İhtara uyulmaması üzerine düzenlenen operasyonda teknede 18'i kadın, 27'si çocuk 83 Suriye uyruklu yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri belirlenen Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P. de gözaltına alındı.



Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.



Suriyelilerin tekneye sahilden lastik botla ulaştıkları, İtalya'ya gitmek için anlaştıkları organizatörlere kişi başına 3'er bin dolar verdikleri öğrenildi.



Bu arada Geyikli İskelesi'ne bağlanan teknede ise 25 bidon akaryakıt, gıda ve yaşam malzemeleri ile 4 metrelik lastik bot ele geçirildi.