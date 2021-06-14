83 Adet İş Yeri İhale ile Kiraya Verilecek
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83 Adet İş Yeri İhale ile Kiraya Verilecek

83 Adet İş Yeri İhale ile Kiraya Verilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait şehir merkezinde bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve işyerleri, ihale ile kiraya verilecek.

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait şehir merkezinde bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve işyerleri, ihale ile kiraya verilecek.

Belediye Başkanlığından yapılan kamuoyunu bilgilendirici açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 83 adet iş yeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Söz konusu ihale, 24/06/2021 Perşembe günü Saat 10: 00'da Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250, 00-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. Vatandaşlarımız, ihale hakkında detaylı bilgiler ve şartname için Bilecik Belediyesi kurumsal internet sitesini (https://www. bilecik. bel. tr/) ziyaret edebilir. Ayrıca Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Kaynak: Habermetre

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