825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı

825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.