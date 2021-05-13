825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı
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825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı

825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı
İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Yerel

825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.

825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı

Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı

SİVAS - Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Tarihi camideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında safa girdi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de namazlarını Sivas Ulu Cami'de kıldı.

"Eski bayramları arıyoruz"

Cami cemaati Abdüklkadir Tutar, eski bayramları aradıklarını ifade ederek, " Onların tadını bulamıyoruz. Allah'ın izni ile eski bayramlarımıza, ibadetlerimize ve camilerimize kavuşuruz. Hastalıktan dolayı yoğunlukta azalma var" dedi.

825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı
825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı
825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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