​Türk Hava Yolları'ndan Rolls-Royce'a Sipariş!

Anlaşma kapsamında, Türk Hava Yolları'nın ayrıca beş uçak için de opsiyonu bulunuyor.

Dünya çapında 45 müşteri tarafından 1700'ü aşkın sipariş alan Trent XWB, hizmetteki en verimli büyük yolcu uçağı motoru olmasının yanında, dünyada en hızlı satılan geniş gövde jet motoru olma özelliğini taşıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı konuyla ilgili: "Büyüme planımızın önemli bir parçası olan yeni uçaklarımızda Rolls-Royce motorlarının kullanılacak olmasından oldukça memnunuz. Çünkü hâlihazırda kullanmakta olduğumuz Rolls-Royce motorlarındaki teknolojinin faydalarını ve TotalCare hizmet desteğinin getirilerini gayet iyi biliyoruz." şeklinde görüş beyan etti.

Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Chris Cholerton ise; "Türk Hava Yolları'nın son yıllarda kaydetmekte olduğu hızlı büyümenin bir sonraki aşamasında rol üstlenmekten gurur duyuyoruz.Mükemmel performansa sahip Trent XWB motorlarımız için verilen bu sipariş, müşterilerimizin gerek ekonomi gerek hizmetler bakımından güvenilir ürünler sunduğumuza inancını bir kez daha vurgulamış oldu." sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Ocak 2015'te hizmete giren Trent XWB, geniş gövde uçak motorları arasında en iyi hizmete giriş performansını gösteren model oldu.

Türk Hava Yolları'nın kapsamlı filosunda hâlihazırda 27 adet Trent 700 motorlu A330 ve bir adet Trent 500 motorlu A340 bulunuyor.