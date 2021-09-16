82 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı

ÇEŞİTLİ suçlardan hakkında toplam 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ayhan Aktin (40) Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy'de 1999 ve 2000 yılında karıştığı yağma suçundan hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 kişinin öldürülmesine ilişkin hakkında yakalama emri bulunan Ayhan Aktin'i yakalamak için polis çalışma başlattı. Aranan Şahıslar Şube Büro Amirliği ekipleri 6 yıldır firar olan şüphelinin aile yakınlarını teknik takibe aldı. Dün aile yakınlarından biriyle Kadıköy'de görüşmesi sırasında ekipler tarafından Ayhan Aktin olduğu düşünülen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde Ayhan Aktin olduğunu kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayhan Aktin adliyeye sevk edildi. Bakırköy'de 1999 ve 2000 yıllarında gasp amacıyla girdikleri ev ve işyerlerinde 5 kişiyi öldüren ve gasp şebekesi başlatılan operasyonlarda, çökertilen ve o dönem 'susturuculu çete' olarak bilinen çete içerisinde Ayhan Aktin'in de yer aldığı iddia edildi. Öte yandan 14 yıl hapis yatan ve 2015 yılında cezaevine çıkan Aktin'in 6 yıldır aranmasının olduğu öğrenildi.

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