82 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

82 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Haberler | Güncel
82 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı

ÇEŞİTLİ suçlardan hakkında toplam 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ayhan Aktin (40) Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ suçlardan hakkında toplam 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ayhan Aktin (40) Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy'de 1999 ve 2000 yılında karıştığı yağma suçundan hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 kişinin öldürülmesine ilişkin hakkında yakalama emri bulunan Ayhan Aktin'i yakalamak için polis çalışma başlattı. Aranan Şahıslar Şube Büro Amirliği ekipleri 6 yıldır firar olan şüphelinin aile yakınlarını teknik takibe aldı. Dün aile yakınlarından biriyle Kadıköy'de görüşmesi sırasında ekipler tarafından Ayhan Aktin olduğu düşünülen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde Ayhan Aktin olduğunu kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayhan Aktin adliyeye sevk edildi.  Bakırköy'de 1999 ve 2000 yıllarında gasp amacıyla girdikleri ev ve işyerlerinde 5 kişiyi öldüren ve gasp şebekesi başlatılan operasyonlarda, çökertilen ve o dönem 'susturuculu çete' olarak bilinen çete içerisinde Ayhan Aktin'in de yer aldığı iddia edildi. Öte yandan 14 yıl hapis yatan ve 2015 yılında cezaevine çıkan Aktin'in 6 yıldır aranmasının olduğu öğrenildi.

(Fotoğraf)


82 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Son Dakika Haberleri
TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

 EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 82 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:25:46. #1.12#