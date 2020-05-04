82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor

82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
04.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:03

82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor Maltepe 'de evi olmayan engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor.

82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor

İSTANBUL - Maltepe 'de evi olmayan engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor. Korona virüsü salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karakaya "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı" diye konuştu.

Maltepe'de yaşlı ve engelli annesi ile oğlu, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobil içerisinde kalıyor. Korona virüsü salgınında bu yana kendilerine ait olan araçta kalan anne ve oğul kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında hayatı arabaya sığdıran yaşlı anne ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

İstanbul Maltepe'de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 50 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan ve zor günler geçiren aile yetkilerden sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor. Annenin yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesi bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı." diye konuştu.

"Hayatı eve değil, arabaya sığdırdık çok zor durumdayız yardım edin"

Hayatı ev yerine arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan "Arabada kalmamızın sebebi şu geçen depremde kirada kaldığımız ev çatladı. Oturulamaz raporu verildi kaldığımız eve ondan dolayı uygun kiralık bir ev bulamadık sen bekarsın dediler. Annen engelli dediler evimizi batırır dediler ve kimse ev vermedi. Annem yüzde' de 86 engelli, engelli olmasından dolayı hoş bakmadılar elimizde biriktirdiğimiz bir para vardı. Bu aracında motoru bitik elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Arabayı satsak perişan olacağız nerede kalacağız. Gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem arkada yatıyor. Annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Annem yürüyemiyor bakıma muhtaç bakımını ben üstlendim. Korona virüsünden dolayı kimseyi yaklaştırmıyorum. Genelde hayatımız 50 gündür araçta geçiyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Havalar soğuk oluyor, sıcak oluyor araçta çok zor yapacak gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum" diye konuştu

82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haber
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Haber
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haber
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haber
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Hadise Sibel Can Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Jose Sosa Ersun Yanal Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Samsun Antalya Vezirköprü
Şu an buradasınız: 82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 09:41:19. #1.14#
title