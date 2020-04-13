82 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zekeriya Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zekeriya Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

İlçenin İrfanlı Mahallesi'nde oturan Bayraktar, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak emekli maaşının bir kısmının çekilmesi talebinde bulundu.

Destek grubu görevlileri, yurt dışından emekli olan Bayraktar'ın maaşının istediği kadarını çekerek kendisine teslim etti.

Bayraktar, evine gelen ekiplere, hesabından 500 avroyu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri de Of Kaymakamı Eyüp Fırat'ı arayarak bilgilendirdi.

Bunun üzerine Bayraktar'ı telefonla arayarak örnek davranışından ötürü teşekkür eden Kaymakam Fırat, isteğinin görevliler tarafından anında yerine getirileceğini kaydetti.

Yıllarca yurt dışında vatan hasretiyle çalıştığını belirten Bayraktar, "Allah nasip etti, emekli olduk ve memleketimize döndük. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden. Hiç maaşımız olmasa bile her türlü ihtiyacımız zaten karşılanıyor. Demek ki biz değil, devletimiz zengin olacak. Devletimiz olmadıktan sonra, millet zengin olmuş ne olur" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu da Bayraktar'ı arayarak teşekkür etti.

Kaynak: AA