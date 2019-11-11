82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora adadı

11.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:29

İZMİR'de oturan emekli havacı binbaşı Birsen İnan (82), yaklaşık 2.5 ay önce 'bocce' (İri metal güllelerle oynanan kuka) sporuna başladı. Yaşamı boyunca atletizmle ilgilenen ve halen kırılamamış 3 Balkan şampiyonluğu bulunan İnan'ın, 2002 yılında da Avustralya'da katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 4'üncülüğü bulunuyor.

Bursa'da 29 Ekim 1937 tarihinde doğan Birsen İnan, babası da Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olduğu için ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamlayarak, 1959 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nde göreve başlayan İnan, 1982 yılında havacı binbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşti. 1988 yılında kurulan Veteranlar Atletizm Master Grubu'na giren Birsen İnan, burada çeşitli atletizm yarışmalarında birçok madalya kazandı. Hala kırılamayan 3 Balkan rekoru bulunan İnan'ın, 2002 yılında da Avustralya'da katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 4'üncülüğü bulunuyor.

Kaynak: DHA