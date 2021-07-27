82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
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82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp

82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

ISPARTA'da, 4 çocuk babası Veli Karaboğa (82), yalnız yaşadığı evinden ayrılıp, ortadan kayboldu.

ISPARTA'da, 4 çocuk babası Veli Karaboğa (82), yalnız yaşadığı evinden ayrılıp, ortadan kayboldu. Oğlu Yükselen Karaboğa, daha önce de kaybolup 2-3 günde bulunan babasından bu kez 20 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Emre Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en alt katında yalnız yaşayan Veli Karaboğa, 7 Temmuz günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. O günden sonra Veli Karaboğa'dan haber alamayan çocukları, kayıp başvurusunda bulundu. Aramalara rağmen Karaboğa'nın izine rastlanılamadı. Yükselen Karaboğa, babasının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ve kaybolduğu günden bu yana 2 noktada kameralarda görüldüğünü belirterek, "Emre Mahallesi'nde, bizim alt katımızda yalnız yaşıyordu. Daha önceleri de kaybolduğu oluyordu. Antalya'dan aldık defalarca ya da polis buldu. Bir seferinde de Antalya'da motosiklet çarpmış, acil servisten aldık geldik. Burada İlavus köyü civarında bulundu bir kez de ambulansla aldık, geldik. Daha önce kaybolduğunda 2-3 gün sonra bulunuyordu. Bu kez 20 gündür hiç haber alamadık. Hiçbir husumetlisi yoktur. Sosyal bir insan değildi. Kendi başına yaşayan, kedileriyle vakit geçiren bir insandı. Normal şartlarda evinden çıkardı, geri dönüş noktasında ise sıkıntı yaşayabiliyordu. En son mahallemize yakın bir bölge olan Kesikbaş civarında görülmüş" diye konuştu.Babasının, kaybolduğunda üzerinde kareli gömleği ve kahverengi ceketi, başında da kahverengi bir şapka olduğunu söyleyen Yükselen Karaboğa, babasını görenlerden yardım istedi. Veli Karaboğa'nın kızı Döndü Tonguç da "Babam kaybolduğundan beri merak içindeyim. Rica ediyorum herhangi bir yerde gören, duyan varsa ne olursunuz ya beni ya kardeşlerimi arasınlar. Çok rica ediyorum" dedi.


82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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