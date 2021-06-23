82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU
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82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Bekir Girgin (82), 6,5 saat sonra bulundu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Bekir Girgin (82), 6,5 saat sonra bulundu.

Gemlik ilçesi, Kumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan alzheimer hastası Bekir Girgin'e yakınları ulaşamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Saat 12.00 itibariyle başlayan arama çalışmalarına AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İHH (İnsani Yardım Vakfı), Bursa Mag-Der (Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği), itfaiye ve polis ekiplerinden oluşan 152 kişi katıldı. Arama çalışmalarının ardından, Bekir Girgin, Büyükkumla Barajı çevresinde saat 18.30'da bulundu. Girgin, sağlık kontrollerinin yapılması için ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU
82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU
82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU
82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU
82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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82 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, 6,5 SAAT SONRA BULUNDU - Haberler
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