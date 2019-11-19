82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü
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82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam, ahırının önünde kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

19.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:08
82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam, ahırının önünde kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Delice ilçesine bağlı Arbışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına yem verdikten sonra ahırın önüne çıkan Bünyamin İş (82), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Köylüler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma olayla ilgili olarak soruşma başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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