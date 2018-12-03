82 Yaşında Kur'an-ı Kerim Okumayı Öğrendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 82 yaşındaki Naide Karakoyun, kaymakamlığın desteğiyle açılan Aile Destek Merkezi'ndeki kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

İlçede yaşayan 8 çocuk ve 20 torun sahibi Karakoyun, ilçede kurulan ADEM'de açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katıldı.

Karakoyun, ilerlemiş yaşına aldırış etmeden bu yıl başladığı kursta Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

Uzun zamandan bu yana Kur'an-ı Kerim okumaya meraklı olduğunu, bu nedenle 82 yaşından sonra kursa katılmaya karar verdiğini anlatan Karakoyun, şu anda Yasin suresini okuyabildiğini, kısa zamana tüm sureleri okumak istediğini söyledi.

Okumayı tam öğrendikten sonra her hafta mezarlığa giderek yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyacağını belirten Karakoyun, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç Kur'an okuyamıyordum. Kısa sürede okumaya başladım. Bunun dışında eksik olan bazı dini bilgilerimi, eksikliklerimi tamamlıyorum. Bu kurslara kadınların katılmalarını istiyorum. Bu bizim için büyük bir nimet. Çünkü bizim dönemimizde böyle imkanlar yoktu. Şu anda devletimiz herkesin okuması için kurslar açıyor. Ben 82 yaşındayım ve Kur'an okumayı öğreniyorum. Bundan daha iyisi olamaz. Devletimizin bize sağladığı desteğe teşekkür ediyorum."

Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve kurs eğitmeni Sedef Bostanci ise, Kaymakamlık Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nin açtığı Kur'an-ı Kerim kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ağustos ayında açılan kursa yaşları 55 ila 80 arasında değişen kadınların katıldığını anlatan Bostanci, "Kursa katılan 82 yaşındaki Naide annemiz kısa sürede Yasin süresini ezberledi. Çok azimli bir öğrencimiz. Kendisi sürekli Kur'an'ı öğrenmek istediğini ancak imkanı olmadığı için okuyamadığını söylüyor. Hiç aksatmadan sürekli geliyor ve çok güzel okumaya başladı." dedi.