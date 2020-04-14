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82 yaşında korona virüsü yendi

Manisa'nın Soma ilçesinde nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Soma İlçe Devlet Hastanesine başvuran ve Covid-19 teşhisi konularak 12 gündür tedavi gören 82 yaşındaki bir hasta alkışlarla taburcu edilirken, yaşlı adam da sağlıkçıları alkışlayarak teşekkür etti.

14.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:45
82 yaşında korona virüsü yendi

Manisa'nın Soma ilçesinde nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Soma İlçe Devlet Hastanesine başvuran ve Covid-19 teşhisi konularak 12 gündür tedavi gören 82 yaşındaki bir hasta alkışlarla taburcu edilirken, yaşlı adam da sağlıkçıları alkışlayarak teşekkür etti.

Soma ilçesinde nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Soma İlçe Devlet Hastanesine başvuran 82 yaşındaki Bekir Karakaya, 12 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu. Hastaneden taburcu olurken duygusal anlar yaşanırken sağlıkçılar yaşlı adamı, yaşlı adam da sağlıkçıları alkışladı.

Taburcu olurken konuşan Karakaya, "Allah devletimizden razı olsun, Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, onların eksikliğini göstermesin" dedi. Karakaya, hastane yöneticileri ile birlikte kendisini tedavi eden doktor ve hemşireleri alkışlayarak tedavisinin geri kalanını evde tamamlamak üzere taburcu edildi.

"BU HASTALIK YENİLMEYECEK BİR HASTALIK DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Bekir amcamız ileri yaşına ve eşlik eden kronik hastalıklarına rağmen Covid-19 hastalığını doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başardı. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil. Hastalığa yakalanan hastalarımızın tedavilerini yapmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız canla başla 7/24 çalışıyorlar ve bu süreçte zaman zaman sevdiklerinden bile uzak kalıyorlar. Sağlık Ordumuz vatandaşlarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulumuzun önerilerini mutlaka yerine getirmelerini istiyorlar. Unutmayalım, korona virüs (Covid-19) alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadelerini kulandı.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)

Kaynak: İHA

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