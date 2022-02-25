82 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu

Ankara'da yaşayan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1959'da hukuk fakültesine kaydoldu. Yalçınkaya, 1960 ihtilali sonrası lise mezunlarına yedek subay öğretmenlik hakkı tanınması üzerine okulunu yarıda bırakarak, askere gitti. Askerliğini öğretmenlik yaparak tamamlayan Yalçınkaya, hukuk fakültesine devam etmeyerek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan Yalçınkaya, emekli olduktan sonra müziğe başladı ve yıllarca profesyonel olarak müzikle ilgilendi. Yalçınkaya, 1997'de aftan yararlanarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tekrar kaydoldu. Bu sırada müzik kariyerine devam eden Yalçınkaya, okulu ikinci kez bırakmak zorunda kaldı. Aftan 2018 yılında tekrar yararlanarak hukuk fakültesine kayıt yaptıran Yalçınkaya, yeniden başladığı okulunda devam zorunluluğu olmamasına rağmen hiçbir dersi kaçırmayarak mezuniyete hak kazandı.

Mustafa Yavuz Yalçınkaya, daha sonra piyanonun başına geçip, şarkılar seslendirerek, üniversite yönetimi ve öğrencilere mini konser verdi. Müzik dinletisinin ardından mezuniyet cübbesini giyip, kepini takan Yalçınkaya, diplomasını alkışlar eşliğinde Rektör Ünüvar'ın elinden aldı. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin simgesi güneş kursu hediye ettiği Yalçınkaya'ya, üniversitenin rozetini taktı. Tören sonunda Yalçınkaya, üniversite yönetimi ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.