82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi 82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi 82 yaşındaki Mustafa Amca'nın Ayasofya hayali gerçek oldu Bugün kılınacak olan Cumana namazı ile birlikte 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için yurdun birçok yerinden vatandaşlar akın etti.

82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi

82 yaşındaki Mustafa Amca'nın Ayasofya hayali gerçek oldu

İSTANBUL - Bugün kılınacak olan Cumana namazı ile birlikte 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için yurdun birçok yerinden vatandaşlar akın etti. 82 yaşındaki Mustafa Amca, Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek Ayasofya hayalini gerçekleştirdi.

Ayasofya Camii bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte 86 yıl aranın ardından ibadete açılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar yurdun çeşitli yerlerinden sabahın erken saatlerinde tarihi Yarımada'ya geldi. 82 yaşındaki Mustafa Güdül, yaşına aldırış etmeden Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek cami avlusunda beklemeye başladı. En büyük hayalinin Ayasofya'da namaz kılmak olduğunu söyleyen Mustafa Amca, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye bir takım eylemlerde de bulundum. Allah bugünü nasip etti en büyük hayalimdi" dedi.

"Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasından dolayı büyük ızdırap duyuyorduk"

Ayasofya'nın ibadete açılması ile Cuma namazını kılmak için Samsun'dan geldiğini söyleyen 82 yaşındaki Mustafa Güdül, "Samsun'dan geliyorum. Gençliğimizden Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasından dolayı büyük ızdırap duyuyorduk. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye bir takım eylemlerde de bulundum. Allah bugünü nasip etti en büyük hayalimdi. Artık 82 yaşında zincirler kırıldı. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Dün geldim sabah da buraya geldim" diye konuştu.

Kaynak: İHA