82 Stk'dan "Zeytin Dalı Harekatı"Na Destek

Samsun'da 82 STK'nın oluşturduğu Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yaptığı basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) " Zeytin Dalı Harekatı"nı destekleyerek "sonuna kadar gidin" mesajı verdi.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri 82 ayrı STK temsilcisinin katıldığı basın açıklamasını DOST-DER Aliye İzzetbegoviç Salonunda gerçekleştirdi. Ali Sarıailoğlu, 82 STK adına ortak hazırlanan "Afrin Operasyonuna Destek" bildirisini okudu.

STK'lar adına basın bildirisini okuyan Ali Sarıalioğlu, "Bugün Suriye'de, savaşın bir an evvel sona erdirilip bu kardeşlerimizin ülkelerine dönmelerini, orada barış içinde yaşamalarını sağlamak görevi de bize ve devletimize düşmüştür. Tarihi sorumluluğumuz ve realite bunu gerektiriyor. Batı, ABD, Rusya, İsrail ve diğer devletler sadece çıkarları için oradalar. Ölenlerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için umurlarında bile değil oradaki çatışmalar ve savaş. Savaşı sonlandırmak, kalıcı barışı sağlamak için çözüm üretmek değil de oyalama çabası içerisindeler. Onlar daha çok silah satmak, para kazanmak, petrol, doğalgaz ve kendi çıkarlarını sürdürmenin peşindeler. Biz kendi işimizi kendimiz yapacağız bundan sonra. Onlardan yardım da istemiyoruz. Gölge etmesinler başka ihsan istemez. Bunların yalanlarından da bıktık, usandık. Kralın çıplak olduğunu, kimlerin fitne çıkardığını, bozgunculuk yaptığını herkes görebiliyor artık. İçimizdeki fitnecilere, savaşa hayırcı Batı uşaklarına da bizler 15 Temmuz'daki gibi 'buradayız, devletimizin, askerimizin, milletimizin, ümmetimizin yanındayız' diyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri, yerli ve milli vatandaşları olarak bölgede bir tane terörist kalmayıncaya, ABD, Batı ve diğer emperyalist devletler bölgeden çekip gidinceye, adalet, barış ve özgürlük sağlanıncaya, mültecilerin tamamı vatanlarına dönünceye kadar, operasyonun ve operasyonların devamını istiyor, kimselere aldırmadan sonuna kadar gidin diyoruz" dedi. - SAMSUN