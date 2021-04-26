82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, trafik hareketliliği başladı
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82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, trafik hareketliliği başladı

82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, trafik hareketliliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

22 Nisan saat 19.00'da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah 05.00'da sona erdi.

22 Nisan saat 19.00'da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah 05.00'da sona erdi. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan pazartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Haftanın ilk mesaisine başlayacak olan İstanbulluların toplu taşıma araçlarına kullanmaya yöneldikleri görüldü.

COVİD - 19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde geçerli olacak 84 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlamıştı. Vaka sayılarının gözle görülebilir şekilde azaldığı 82 saatlik kısıtlama bu sabah 05.00'da sona erdi.

Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi geri geldi

Haftanın ilk mesai günü sabahında sona eren sokağa çıkma kısıtlaması var olan İstanbul trafiğinin daha da yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu nedenle E-5 karayolu Ankara istikameti ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, trafik hareketliliği başladı
82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, trafik hareketliliği başladı
82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, trafik hareketliliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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