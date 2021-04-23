82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
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82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü

82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Van'daki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

VAN (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Van'daki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının dün akşam saat 19.00'da başlayacağını genelgeyle duyurmuştu. Genelgeyle TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te düzenlenecekler hariç tüm il ve ilçelerde kutlamalara ilişkin esaslar da belirlenmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Van'da uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sabah saatlerinde kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulurken, Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışında olanlar bulundu. Polis ekipleri, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştirirken, cadde ve sokaklar ise kısıtlamayla sessizliğe büründü. - VAN

82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü
82 saatlik kısıtlamada Van sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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