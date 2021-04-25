82 saatlik kısıtlamada ihlallere geçit yok

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 23,26 Nisan tarihlerinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ihlallere geçit verilmiyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 23,26 Nisan tarihlerinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ihlallere geçit verilmiyor.

Ülke genelinde 23,26 Nisan tarihlerinde uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ihlallere geçit verilmiyor. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren iş yeri denetim ekipleri de uygulanan kısıtlamada açık olan iş yerlerinde denetimlerini gerçekleştiriyor.

İl Jandarma ekipleri tarafından otoban girişlerinde denetimlerini devam ettiriyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı