82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69

82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle 23 Nisan'ı da dahil etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle 23 Nisan'ı da dahil etti. 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.  Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması bu hafta 82 saat sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek. Genelge kapsamında 82 saatlik kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 Karayolu her iki yönde araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.45 itibariyle yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.

- İstanbul
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69
82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 19.00'da başlayacak, 3 gün uygulanacak
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 19.00'da başlayacak, 3 gün uygulanacak
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu; yüzde 69 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:03:45. #1.15#

title