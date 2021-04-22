82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER - Haberler | Güncel

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala İstanbul trafiğinde yüzde 78'e varan bir yoğunluk oluştu.

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İSTANBUL - 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala İstanbul trafiğinde yüzde 78'e varan bir yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 22 Nisan saat 19.00 ile 26 Nisan saat 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyuruldu. Buna göre, bu tarihlerde kısıtlamadan muaf olmayanların haricindeki vatandaşlar toplam 82 saat boyunca evlerinde kalacak. Kısıtlama öncesi dışarıda kalmak istemeyen birçok vatandaş da evlerine dönmek için özel ya da toplu taşıma araçlarına yöneldi. 82 saatlik kısıtlamaya kısa bir süre kala, trafiğe katılan vatandaşlar araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da trafik, yoğunluk haritasına göre yüzde 78 seviyesine ulaştı.

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:16:36. #1.14#

title