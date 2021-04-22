82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala İstanbul trafiğinde yüzde 78'e varan bir yoğunluk oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala İstanbul trafiğinde yüzde 78'e varan bir yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 22 Nisan saat 19.00 ile 26 Nisan saat 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Buna göre, bu tarihlerde kısıtlamadan muaf olmayanların haricindeki vatandaşlar toplam 82 saat boyunca evlerinde kalacak. Kısıtlama öncesi dışarıda kalmak istemeyen birçok vatandaş da evlerine dönmek için özel ya da toplu taşıma araçlarına yöneldi. 82 saatlik kısıtlamaya kısa bir süre kala, trafiğe katılan vatandaşlar araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da trafik, yoğunluk haritasına göre yüzde 78 seviyesine ulaştı.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı