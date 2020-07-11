819 üreticiye 488 bin 40 TL çiğ süt desteği Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te 819 üreticimize 488 bin 40 TL çiğ süt desteği yapılacağı söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te 819 üreticimize 488 bin 40 TL çiğ süt desteği yapılacağı söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "2020 yılı çiğ süt desteklemesi, 08 Mayıs 2020 tarih ve 2502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ve 09 Haziran 2020 tarihli 31150 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2020/15 nolu tebliğe göre yürütülecek. Bu kapsamda ilimiz genelinde Ocak-Şubat-Mart ayları çiğ süt desteklemesi hak ediş listeleri müdürlüğümüzce hazırlanarak 06 Temmuz 2020 tarihinde 819 üreticimize 488 bin 40 TL ödenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza gönderilmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA